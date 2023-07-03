Девять человек отравились мясом медведя в российском регионе В Забайкалье девять человек отравились медвежьим мясом

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

В Забайкальском крае девять человек, включая одного ребенка, обратились за медицинской помощью после употребления в пищу мяса дикого животного, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. Предполагается, что они отравились мясом медведя.

По данным медиков, жители села Куанда употребляли в пищу мясо медведя, позже почувствовали недомогание. 4 июля пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз, — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительстве региона добавили, что образцы мяса изъяты для исследования в краевой ветеринарной лаборатории.

По сведениям РИА Новости, шестеро из девяти отравившихся госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Братске 101 человек, в том числе 22 ребенка, отравился шаурмой. Половине пострадавших потребовалась госпитализация. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Владельца кафе, в котором продавалась шаурма, поместили под домашний арест на два месяца. Кроме того, Братский городской суд запретил работу заведения.