Девять человек оштрафовали в Крыму за призывы к незаконным акциям

https://static.news.ru/photo/65657450-621c-11eb-9749-fa163e074e61_660.jpg Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com

Девять человек оштрафовали и одного арестовали в Крыму за призывы к несогласованным с властями акциям.

Как сообщили в региональном МВД, полицейскими были найдены несколько интернет-групп в соцсетях с размещёнными призывами к выходу на несогласованную акцию протеста.

Выявлены девять молодых людей, причастных к размещению информации, подавляющая часть из которых — несовершеннолетние. Также установлены лица более старшего возраста, в отношении которых имеется информация о подстрекательстве подростков к размещению на своих интернет-страницах противоправных призывов, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Уточняется, что правонарушителей привлекли к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Судом каждому из них назначен штраф. При этом одного нарушителя арестовали. За подростков, не достигших возраста административной ответственности, наказание назначено их родителям.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил 21 уголовное дело после акций в поддержку Алексея Навального, которые проходили 23 января во многих городах России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По её словам, накануне акций в Сети появились «многочисленные обращения» объединений родителей российских школьников, которые жаловались на «вовлечение детей в незаконные мероприятия». В связи с этим было открыто дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность через Интернет.

Также силовики заметили в отдельных регионах призывы к массовым беспорядкам, которые, по их данным, также транслировались через соцсети. Подобные случаи усмотрели в Новосибирске, Татарстане и Ростовской области, по ним также заведены дела.

Кроме того, дела возбудили после «нападений на правоохранителей, хулиганских действий, повреждений имущества» в Москве, Санкт-Петербурге, Липецкой, Владимирской, Калужской областях, а также в Приморском крае, говорится на сайте СК.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.