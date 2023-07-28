Девять человек госпитализировали после взрыва в Таганроге

Фото: t.me/golubev_vu

В результате взрыва, прогремевшего в центре Таганрога, госпитализированы девять человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. К ликвидации последствий привлечены 60 спасателей и 17 единиц специальной техники.

В медучреждения доставлены девять человек, состояние которых медики оценивают как средней и легкой степени тяжести, — сообщил Голубев.

Эпицентр взрыва пришелся на Таганрогский художественный музей, добавил он. Повреждения получили здание, близстоящие гаражи и хозяйственные постройки. В многоквартирном доме по соседству выбиты окна и рамы на третьем этаже.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в результате взрыва в ресторане «Чехов Сад» в Таганроге под завалами оказались несколько человек. У пострадавших обнаружили осколочные ранения.

По словам Голубева, предполагаемой причиной взрыва в кафе является попадание ракеты. Медицинская помощь потребовалась 15 горожанам. Голубев также опубликовал фотографии с места взрыва, на которых видны обломки здания. Власти региона оценивают нанесенный ущерб, добавил глава области.