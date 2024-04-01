Девять белгородцев ранены после обстрела города Гладков: девять жителей Белгорода получили травмы при обстреле ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде

Вооруженные силы Украины снова открыли огонь по Белгороду и Белгородскому району, в результате травмы получили по меньшей мере девять человек, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии после ранения грудной клетки, его дочь получила баротравму. Они были доставлены в областную клиническую больницу.

Один мужчина в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма. Бригадой скорой оба пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, — написал губернатор.

Остальные семеро пострадавших доставлены в городскую больницу № 2 с осколочными ранениям и баротравмами. По словам Гладкова, в Белгороде при обстреле выбиты окна в восьми многоквартирных домах, также повреждены три частных дома и три автомобиля, один из которых выгорел целиком. Он также опубликовал кадры последствий украинского удара.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из реактивной системы залпового огня Vampire. В общей сложности средства противовоздушной обороны сбили 17 снарядов в небе над регионом.