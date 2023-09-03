Девушку-инвалида не пустили в музей в Петергофе из-за исторической лестницы

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Девушку на инвалидной коляске не пустили в Петергофский музей из-за исторической лестницы. В своем аккаунте в Twitter она рассказала, что подобное с ней происходит впервые. Девушка уточнила, что ей предложили «затащить» коляску по лестнице, однако в музей она пришла только с мамой.

В Петербурге для меня многое происходит впервые, сегодня меня впервые куда-то не пустили, потому что я была на инвалидной коляске. Этим местом стал Петергофский музей. Перед входом в музей у нас с мамой только спросили, сможем ли мы затащить коляску <...> Когда мы подошли к паркетной лестнице нам сказали, что мама должна нести коляску, а я подниматься, — поделилась россиянка.

При этом на входе в музей людям с инвалидностью выдают точно такие же коляски, добавила девушка. Взамен просмотра экспозиции ей предложили показать фильм. По словам пострадавшей, она отказалась.

В Москве тем временем отказали в посещении карусели ребенку-инвалиду. Инцидент произошел в столичном парке развлечений «Остров мечты». Сотрудники объяснили, что ребенка с синдромом Дауна они не пустили из-за «должностных инструкций». Свой поступок они не считают проявлением дискриминации. Ответственность за здоровье гостей лежит на парке развлечений, добавили работники.