Девушки показали на стриме свою гибель в ДТП Опубликовано видео гибели девушек в ДТП в Карачаево-Черкесии во время стрима

Фото: kchr_gibdd/t.me

В Карачаево-Черкесии девушки вели стрим во время поездки на машине, которая обернулись для них смертельной аварией. Последние секунды перед гибелью в ДТП были показаны в прямом эфире, видео опубликовал Telegram-канал Mash Gor. Автомобиль Lada, на котором передвигались погибшие, слетел с дороги на трассе Черкесск — Домбай. Жертвами стали четыре человека, еще двое попали в больницу с тяжелыми травмами.

На кадрах показано, как две девушки едут в машине на заднем сиденье, в салоне играет музыка. Одна из них смотрит в объектив, после чего обе резко отвлекаются на дорогу и начинают кричать. После этого раздается звук удара, телефон вылетает из рук, продолжая снимать. Крики девушек резко замолкают вместе с музыкой, в салоне повисает тишина. Далее показаны кадры, снятые уже на месте аварии. Видно побитую машину Lada и несколько тел на земле.

Среди четырех погибших в ДТП двое несовершеннолетних, одна 19-летняя девушка и 38-летняя женщина. Еще двое пострадали, их госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями.

Ранее в Сети появилось видео аварии с участием врио главы московского МЧС Юрия Ткаченко. В пресс-службе ведомства сообщили, что кроме Ткаченко и его водителя никто не пострадал. СМИ сообщали, что чиновник попал в ДТП, когда ехал на пожар в гостинице.