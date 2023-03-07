Девушка выпала из маршрутки во время движения и попала на видео

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Жительница Волгограда выпала из маршрутки на проезжую часть во время движения, сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области. По данным ведомства, причиной стала самопроизвольно открывшаяся боковая дверь. 19-летняя пассажирка сильно ударилась головой и доставлена в больницу.

По предварительным данным, в 17:50 во время движения микроавтобуса «Луидор» напротив д. № 21 по ул. Краснознаменская произошло самопроизвольное открытие двери, в результате чего 19-летняя пассажирка совершила падение на проезжую часть. В результате ДТП пассажир доставлена в медучреждение, — говорится в сообщении.

Ранее пьяный хабаровчанин погиб в свой день рождения, пытаясь скрыться от полиции на машине. Его девушка после скончалась в реанимации, еще два пассажира отделались ушибами и ссадинами.

Кроме того, в Новосибирске пьяная женщина не справилась с управлением, съехала с дороги на тротуар и сбила находящихся на нем двух детей. Пострадавшие — девочки 9 и 13 лет — с различными травмами были госпитализированы.