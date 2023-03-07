Жительница Волгограда выпала из маршрутки на проезжую часть во время движения, сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области. По данным ведомства, причиной стала самопроизвольно открывшаяся боковая дверь. 19-летняя пассажирка сильно ударилась головой и доставлена в больницу.
По предварительным данным, в 17:50 во время движения микроавтобуса «Луидор» напротив д. № 21 по ул. Краснознаменская произошло самопроизвольное открытие двери, в результате чего 19-летняя пассажирка совершила падение на проезжую часть. В результате ДТП пассажир доставлена в медучреждение, — говорится в сообщении.
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