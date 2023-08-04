Девушка в Подмосковье согласилась поджечь военкомат за 250 тысяч рублей

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Telegram-канал SHOT сообщил, что в Подмосковье 20-летняя девушка попыталась поджечь военкомат, рассчитывая заработать на этом 250 тысяч рублей. По информации канала, 3 августа жительнице Орехово-Зуево позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и уговорил женщину взять кредит.

По данным SHOT, когда девушка обратилась за кредитом, то получила отказ по причине отсутствия работы. Тогда лжесотрудник банка пообещал перевести ей 250 тысяч рублей просто так, если она подожжет военкомат.

Девушке перевели пять тысяч рублей, чтобы покрыть расходы на покупку пятилитровой канистры бензина. С горючей жидкостью она подошла к нужному зданию в Комиссариатском тупике, но при виде охраны испугалась и убежала домой. Однако вскоре к ней явились сотрудники полиции, и она во всем созналась. По данным SHOT, сейчас с несостоявшейся жертвой мошенников работают правоохранители, которые пытаются выйти на самого подстрекателя.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в Москве мошенники обманули 53-летнюю мать участника СВО, у которой похитили 100 тысяч рублей и заставили поджечь военкомат в Бутырском районе. Предположительно, жулики убедили женщину, что так она поможет своей стране.