Девушка убила знакомого из-за наркотиков в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге девушка убила мужчину во время ссоры из-за наркотиков, пишет MK.RU. Уточняется, что 30-летний мужчина умер от раны грудной клетки.

По данным издания, мужчина скончался от потери крови. Его тело нашли 27 июня на Железноводской улице. 2 июля полиция задержала около дома на Малом проспекте девушку, которая призналась в содеянном. Она рассказала, что у них с мужчиной произошла ссора из-за наркотиков, в ходе которой она достала перочинный нож и нанесла ему смертельный удар.

На данный момент подозреваемую задержали и поместили в изолятор временного содержания, пока продолжается расследование.

Ранее в Санкт-Петербурге пятимесячная девочка скончалась в квартире, где ее одну на долгое время оставили наркозависимые родители. Сейчас мать и отец задержаны. Сообщается, что пока 30-летняя женщина задержана по административной статье об употреблении наркотиков, а 36-летнего мужчину задержали за появление пьяным в общественном месте.

До этого 26-летний житель Санкт-Петербурга напал с ножом на своих друзей и возлюбленную во время вечеринки на арендованной даче в Зеленогорске. Девушка нападавшего скончалась от полученных ранений. Сам мужчина после этого покончил с собой.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.