Отдых под солнцем закончился реанимацией для жительницы Санкт-Петербурга В Санкт-Петербурге в реанимацию поступила девушка с ожогами после загара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в реанимацию попала девушка, которая отдыхала на берегу Финского залива, пишет LIFE.ru. 23-летнюю девушку с многочисленными ожогами в больницу привезли ее подруги.

По данным издания, жительница Кировского района провела под палящим солнцем весь день. С ожогом 60% поверхности тела ее доставили в НИИ Джанелидзе, где за ее жизнь борются специалисты. Врачи обнаружили у девушки повреждения кожи ультрафиолетом первой и второй степени.

Ранее заместитель главного врача Московского центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Новожилова посоветовала загорать понемногу, но каждый день. По ее словам, можно начинать загорать с 10-15 минут в день, увеличивая постепенно это время до 25-30 минут.

До этого врач-невролог Павел Хорошев заявил, что загар может привести не только к солнечному ожогу, но и к меланоме. Он добавил, что действие ультрафиолетовых лучей также вызывает быстрое старение кожи и делает ее дряблой.

Другая петербурженка была госпитализирована и попала в реанимацию с ожогами 80% тела после того, как долго находилась на солнце. 21-летняя студентка Университета гражданской авиации отдыхала под прямыми лучами солнца в парке возле общежития около 16:00 в Авиагородке.