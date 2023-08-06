16-летняя девушка погибла при аварии с подростком и лосем в Подмосковье В Чехове 16-летняя девушка погибла при столкновении водителя с лосем

Фото: t.me/mosoblproc

В подмосковном Чехове двое подростков на Mitsubishi врезались в лося на дороге, после чего их машина съехала в кювет и перевернулась, сообщает в Telegram пресс-служба прокуратуры Московской области. В результате ДТП погибла 16-летняя пассажирка авто, ее 17-летний друг получил незначительные травмы. По фауту произошедшего проводится проверка.

5 августа примерно в 22:00 на автодороге в районе села Троицкое, 17-летний юноша, управляя автомобилем марки Mitsubishi Outlander, совершил наезд на лося, после чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате несовершеннолетняя пассажирка 2007 года рождения скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель легкового автомобиля получил незначительные телесные повреждения, — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что по итогам доследственной проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пьяная водительница насмерть сбила 14-летнего подростка. По данным ГИБДД, мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи, его 16-летняя подруга получила различные травмы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.