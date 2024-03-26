Девушка подожгла здание правительства в Кирове и попала на видео Baza: жительница Кирова подожгла здание правительства по указке мошенников

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Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись, на которой видно, как жительница Кирова поджигает здание правительства. По данным канала, пойти на преступление женщину заставили мошенники, пообещав вернуть ей похищенные 4 млн рублей.

Как стало известно каналу, вечером 19 марта 23-летняя Ирина подошла к зданию, разбила стекло молотком и закинула внутрь «коктейль Молотова», а также упаковку петард. Разбить окно и закинуть бутылку у нее получилось со второй попытки. После чего девушка сняла пожар на видео и попыталась сбежать, но была задержана правоохранителями. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 0,5 квадратных метра.

Как уточняет канал, женщина рассказала следователям, что ранее у нее похитили крупную сумму. Звонившие обещали вернуть деньги, если Ирина кинет в окно здания бутылку с зажигательной смесью.

Ранее стало известно, что российский дипломат Владимир Малыгин лишился 30 млн рублей из-за мошенников. По данным Baza, он перевел средства на «безопасные счета» и передал неизвестному человеку наличные под предлогом защиты денег. Канал отметил, что Малыгин обратился в полицию 19 марта.