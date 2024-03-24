Жительница Владивостока устроила стрельбу из окна жилой многоэтажки на Некрасовской улице, сообщил Telegram-канал Svodka25. По его информации, девушка выстрелила из травматического пистолета. Инцидент произошел сразу после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» и очень напугал местных жителей, говорится в публикации.
Канал предположил, что огонь велся «с целью хвастовства». Происходящее девушка засняла на телефон. В полиции уже заинтересовались инцидентом. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность россиянки и обстоятельства произошедшего.
Ранее в МЧС России сообщили, что количество пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 152, в списке погибших 133 человека. Спасатели по-прежнему разбирают завалы на месте трагедии. В ночь на 24 марта к работам подключилась тяжелая техника.
23 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с этим терактом. Глава государства назвал нападение на «Крокус Сити Холл» кровавой акцией для устрашения россиян. Президент уточнил, что произошедшее можно считать тщательно спланированным терактом.