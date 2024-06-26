Девушка умерла из-за огурца за два месяца до свадьбы В Башкирии студентка задохнулась от кусочка огурца

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В городе Мелеузе 21-летняя студентка Эвелина умерла, подавившись огурцом, сообщает «КП - Уфа». ЧП произошло поздним вечером 18 июня. Прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть девушки.

По словам очевидцев, скорая ехала 12 минут. В Минздраве региона заверили журналистов, что скорая была на месте уже через шесть минут после принятия вызова в 23:36.

При осмотре врачом пульсация на сонных артериях отсутствовала, зрачки широкие на свет не реагировали, корнеальный рефлекс отсутствовал, – заявили в Минздраве РБ.

Известно, что у Эвелины осталась сестра Регина, которая занимается всеми вопросами по уголовному разбирательству. Родственники уверены, что девушку можно было спасти.

Какая была бригада, когда поступил звонок, когда диспетчер передала вызов, фактически прибыли на место и какие мероприятия были проведены. После того как мы сделаем ряд обращений, станет достоверно известно, что в этой ситуации есть виновные, что можно было оказать помощь сестренке, была возможность спасти ее, реанимировать, срочно госпитализировать, тогда мы обратимся в суд, — рассказала Регина.

Также известно, что у девушки был молодой человек. В момент ее гибели он находился на вахте. В сентябре пара планировала сыграть никах — свадьбу по исламским обычаям.

Ранее в Москве 41-летняя женщина на 37-й неделе беременности подавилась едой на фуд-корте и скончалась. На место была вызвана скорая помощь, однако прибывшие врачи не смогли ее спасти.