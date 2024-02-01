Девушка наглядно показала, почему нельзя сидеть на ступеньках в метро В Петербурге сидящую на ступеньках девушку чуть не затянуло под эскалатор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге девушку, сидящую на ступеньках эскалатора на станции метро «Петроградская», на спуске едва не затянуло внутрь механизма. В итоге она осталась без куртки, а в метрополитене заявили, что дежурная среагировала «не оперативно», передает местный телеканал 78, опубликовавший видео с места событий.

На кадрах видно, что девушка, нарушив правила метрополитена, села на ступеньки и просидела так до самого конца. Она не успела встать и застряла, а куртку «зажевало» и потянуло вниз. Горожанке помог случайный пассажир, оказавшийся рядом. В пресс-службе петербургской подземки подчеркнули, что девушка пренебрегла правилами безопасности, но и дежурная, находившаяся на станции, выполнила свою задачу с промедлением.

В данной ситуации сотрудник метрополитена должен был сообщить всем причастным сотрудникам (у нас есть внутренняя инструкция, куда должны поступать звонки), и второе, что она должна была сделать — остановить эскалатор. Здесь она сработала не оперативно, — пояснили там.

Ранее сообщалось о масштабном сбое оплаты поездок в метрополитене Москвы в утренний час пик в четверг, 1 февраля, из-за которого образовались большие очереди. Как выяснилось, причиной стали проблемы с работой банковских карт.