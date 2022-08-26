Девушка из Мурино обвинила борца ММА в изнасиловании Жительница Ленинградской области обвинила борца ММА Тайсона Дижона в изнасиловании

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press

Тайсон Дижон

Жительница Мурино обвинила камерунского бойца ММА Тайсона Дижона в изнасиловании, сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В четверг, 25 августа, в полицию Петербурга обратилась жительница Мурино и заявила, что ее изнасиловал камерунский боец Тайсон Дижон, — сообщает издание.

Отмечается, что 36-летний спортсмен познакомился с девушкой на улице, пригласил покурить кальян, а затем возле своей квартиры силой затащил её внутрь.

Позже потерпевшая вызвала полицию, а Дижона задержали и поместили в изолятор. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Тайсон Дижон — чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, бывший боец ММА, который участвовал в бое с известным российским борцом Владимиром Дациком.

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