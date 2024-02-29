Девушка без прав села за руль и устроила смертельное ДТП в Забайкалье Три человека погибли в ДТП, влетев на легковушке в столб в Забайкалье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека скончались при столкновении легкового автомобиля Toyota с электроопорой в Нерчинске, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Забайкальскому краю. За рулем была 31-летняя девушка, которая управляла транспортным средством, не имея водительских прав. ДТП произошло утром 29 февраля.

Водитель автомашины Toyota Corolla, жительница поселка Заречный 1992 года рождения, не справилась с рулевым управлением и допустила столкновение с электроопорой. В результате ДТП водитель и двое пассажиров, также жителей Нерчинского района 1990 и 1994 годов рождения, скончались на месте, — говорится в сообщении.

Ранее серьезная авария произошла в Ленинском районе Саратова. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, а после протаранил остановку. В результате аварии никто не пострадал. При этом на место ДТП был направлен заместитель прокурора Ленинского района Саратова Артур Амбарцумян. Причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.

До этого сообщалось о смертельном ДТП в Москве, где такси наехало на женщину. Горожанка попыталась пересечь проезжую часть вне зоны пешехода. Женщина получила серьезные травмы и скончалась на месте.