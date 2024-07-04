Девочки-подростки избили девятилетнего мальчика Под Пермью девочки избили мальчика из Норильска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Добрянке Пермского края девочка-подросток избила девятилетнего мальчика, который приехал из Норильска в гости к родственникам, передает Telegram-канал Ural Mash. По данным канала, трем девочкам из компании было по 12 лет. Еще рядом были двое мальчиков, которые преградили избиваемому пути отхода своими велосипедами.

Иди [на хрен], курица [долбанная], — кричал мальчик в ответ девочке, которая наносила ему удары.

Ural Mash пишет, что на родителей девочек составили протоколы. Сами девочки теперь на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних.

Ранее в городе Волжском Волгоградской области группа девочек-подростков устроила самосуд над сверстницей, избивая ее и угрожая расправой прямо во дворе жилого дома. Свои действия несовершеннолетние сняли на видео и опубликовали в Сети, после чего об их действиях и узнали жители города. На кадрах видно, как школьницы окружили жертву и по очереди ударяли ее. Одна из них, значительно превосходящая пострадавшую в габаритах, встала за спиной девочки и била ее, когда считала ответы школьницы неправдой. Жертва истязателей при этом не пыталась убежать, закричать или защититься.