Девочке оторвало кисти рук взрывом «112»: под Иркутском девочке оторвало кисти рук взрывом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутской области 13-летней девочке оторвало кисти рук взрывом, передает Telegam-канал «112». По его данным, подросток также получила множественные рваные раны головы, грудной клетки, живота и ног. По версии родителей, взрыв спровоцировало зарядное устройство от телефона.

Как сообщает «112», девочка играла на гаджете, не снимая телефон с зарядного устройства. Мама ребенка с другими детьми смотрела телевизор в другой комнате, а отец был во дворе, когда раздался громкий взрыв. Мать пострадавшей вызвала скорую помощь, медики провели экстренную операцию.

По информации «112», сотрудники ФСБ, прибывшие на место происшествия, усомнились, что взрыв зарядного устройства мог привести к таким тяжелым последствиям. Помимо серьезных травм у ребенка, сильные повреждения также получила кухня — выбило стекла, разрушена мебель и техника.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. Родителей подростка опрашивают.

Ранее в Кабардино-Балкарии ребенку оторвало пальцы в результате взрыва петарды. По версии следователей, приобретенные петарды не соответствовали стандартам безопасности для жизни и здоровья потребителей. Кроме того, нарушено федеральное законодательство, запрещающее продажу пиротехники лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.