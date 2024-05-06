Девочке из Макеевки по поручению Путина сделали подарок Пушилин от имени Путина подарил щенка девочке, встречавшей с флагом летчиков

Фото: Diana Wahl/imageBROKER.com/Global Look Press

Девочку Машу из Макеевки, которая каждый день после школы встречала с флагом России штурмовых летчиков, порадовали подарком от президента России Владимира Путина, написал в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он и первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко приехали к ней домой, чтобы передать щенка.

По поручению нашего президента мы вместе с Сергеем Кириенко передали Маше щенка, которого она очень хотела, — сообщил Пушилин.

По его данным, отец девочки защищает Донбасс с 2015 года, а брат Дмитрий работает в МЧС. Маша увлекается хореографией и воздушной гимнастикой. Девочка уже дала новому другу имя — Рекси.

На днях стало известно, что Машу пригласили на экскурсию на военный аэродром. Как сообщили в Минобороны РФ, ребенка встретили штурмовики Южной группировки Вооруженных сил России. Машу также пустили посидеть за штурвалом, надев шлем. Девятилетняя школьница призналась, что ей летчики показались добрыми.

Ранее она признавалась, что мечтает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что можно рассмотреть этот вопрос.