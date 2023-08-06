Девочка выпала с шестого этажа дома в Барнауле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Барнауле девочка выпала с шестого этажа из окна многоквартирного дома, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул» со ссылкой на очевидицу произошедшего. По ее словам, на вид ребенку было около пяти лет. Девочку в экстренном порядке забрала скорая помощь.

Сегодня на улице Анатолия в доме №224 из окна квартиры на шестом этаже выпала девочка, на вид около пяти лет. <...> Мужчина на остановке увидел как ребенок шагнул из окна. Подбежал, девочка плакала. Вызвал скорую помощь, благо она рядом. Надеюсь, что девочка выживет, но какие будут последствия, — рассказала собеседница канала.

Она подчеркнула, что семья пострадавшей девочки часто выпивала, и-за этого соседи постоянно вызывали полицию, а также обращались в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее в Москве малолетняя девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже дома на улице Ясеневая. В прокуратуре уточнили, что ребенка 2019 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что двухлетняя девочка выпала из окна на 2-й Песчаной улице в Москве. Ребенок упал с высоты восьмого этажа и погиб на месте. Отец девочки при этом находился в квартире.