Стоящая на карнизе девятого этажа полуголая девочка попала на видео В Дагестане спасли девочку, простоявшую полчаса на карнизе девятого этажа

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В Каспийске четырехлетняя девочка вылезла из окна на девятом этаже, пока 26-летняя мама ушла в клуб, сообщает Telelgarm-канал Mash Gor. По информации канала, ребенка, который выбрался на откос на внешней стене, заметили соседи. Они вызвали спасателей, которые вскрыли дверь квартиры и спасли девочку.

Мать девочки приехала на выходные из Кизлярского района. Вместе с ней приехала подруга, которая также взяла с собой маленького ребенка. Женщины остановились в квартире двоюродного брата одной из них.

Женщины уложили детей спать и ушли в клуб. Утром четырехлетняя девочка проснулась первая. Пока мамы еще не было дома, девочка вылезла в окно.

Ранее пятилетний мальчик-инвалид выпал из окна квартиры на пятом этаже в подмосковном городе Павловский Посад. Мать мальчика в это время находилась дома, но спала, выпив пива. Отец был на работе.

До этого в Барнауле девочка в возрасте пяти лет выпала из окна на шестом этаже многоквартирного дома. Ребенка госпитализировали. Свидетельница случившегося уточнила, что семья пострадавшей часто выпивала, из-за этого соседи постоянно вызывали полицию, а также обращались в подразделение по делам несовершеннолетних.