Девочка в свой день рождения сломала позвоночник на картинге в Подмосковье

В Подмосковье девочка сломала позвоночник на картинге, когда отмечала свое 12-летие, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, шестиклассница в свой день рождения отправилась вместе с одноклассниками и мамой в детский картинг-центр в Клину.

Все произошло, когда дети катались на дрифт-картах. Девочка не справилась с управлением и на скорости врезалась прямо в инструктора, стоявшего к ней спиной. Мужчина потерял равновесие и всем весом упал на ребенка.

После этого шестиклассница пожаловалась на боль в спине, но не захотела заканчивать празднование. Только спустя два часа мать отвела дочь в больницу. По данным SHOT, медики диагностировали у девочки компрессионный перелом нескольких позвонков.

Школьница занималась танцами, и пока не ясно, сможет ли к ним вернуться, отмечает канал. Ее госпитализировали в травматологическое отделение. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Новосибирске третьеклассница сломала позвоночник, упав со стула во время обеда в школьной столовой. После этого девочка два урока просидела с болью в спине, пока учительница не отправила ее домой. Мать ученицы рассказала, что перед этим учитель не удосужилась не только позвонить ей или отцу, чтобы сообщить о произошедшем, но и не показала дочь медику.