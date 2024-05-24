Девочка украла подругу и заперла в сарае, чтобы проучить ее мать Под Ростовом школьница закрыла в сарае подругу и обманывала ее родственников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В поселке Опорный под Батайском Ростовской области 15-летняя девочка на ночь закрыла в сарае 13-летнюю подругу, сообщает Telegram-канал Don Mash. Она наврала матери и сестре, что девочка ушла в сторону другого поселения. Мать полагает, что так девочка отомстила ей за то, что родительница запрещала дочке общаться со старшеклассницей.

Отобрала у нее телефон. И нахрапом в сарай ее затащила. Уже темнеть стало. Мы ее стали искать — я, моя старшая дочка и сосед пошли искать и не нашли. Уже стемнело. Она у меня вообще девочка такая, что допоздна не гуляет. <...> Эта девочка сказала, что пошла в сторону Суходольска. На самом деле она сидела в сарае, — рассказала мать.

Найти девочку смогли волонтеры, когда она подала сигнал из сарая. Против школьницы возбудили уголовное дело о похищении человека.

Ранее трех подростков задержали во Владимирской области за пытки и похищение сверстника. По данным следствия, двое несовершеннолетних и их 19-летний приятель позвали на улицу 17-летнего местного жителя. Его силой усадили в автомобиль и вывезли в лес, где избивали, в том числе бейсбольной битой, облили горючей жидкостью и подожгли. Молодого человека удалось спасти благодаря школьнику, который стал очевидцем похищения.