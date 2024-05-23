Девочка по пути к репетитору сломала в лифте позвоночник В Стерлитамаке девочка сломала позвоночник при падении лифта в шахту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В городе Стерлитамаке 19 мая лифт с девятиклассницей внутри упал с 10-го этажа, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Школьница выжила, но получила серьезные травмы.

Известно, что девочка вышла из квартиры, чтобы отправиться на занятие к репетитору. Она зашла в кабину, после чего та резко рухнула вниз на шесть этажей. Соседи бросились на помощь школьнице. Ее увезли в больницу с сотрясением и переломом позвоночника.

Мать пострадавшей рассказала UFA1.RU, что дочь сразу же позвонила ей после происшествия. Сама она в шоке попросила соседей вызвать скорую.

Был сильный грохот, люди слышали. Лифт упал с 10-го этажа. Она дозвонилась до меня, и я прибежала на четвертый этаж. Она где-то между третьим и четвертым приземлилась. Дочь плакала, говорит: «У меня все тело дрожит». Она очень сильно испугалась. Я попросила людей вызвать скорую, потому что у меня уже голова не соображала. Не знала, что делать, — рассказала мама девочки.

По словам родительницы, девочку сейчас тошнит. При этом она продолжает ходить с компрессионным переломом. Несмотря на травму, теперь ходит только пешком, даже на 10-й этаж.

Ушибы были, синяки, но уже прошли. У нее после падения нога болела, прихрамывала. Ее сразу начало тошнить и до сих пор, вот сегодня утром мне сказала, что тошнит. В первые дни после выписки она только лежала, голова болела. Страх сильный, сейчас на 10-й этаж она ходит пешком. На лифт не садится, — рассказала мать.

18 мая в Санкт-Петербурге упал лифт в жилом доме, в этот момент внутри кабины находился 12-летний мальчик. Ребенок не получил каких-либо травм в результате происшествия.