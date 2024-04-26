Девочка съела найденную на улице розовую капсулу и оказалась в больнице Во Всеволжске девочка попала в больницу из-за неизвестного медикамента

Во Всеволожске госпитализировали 12-летнюю девочку с токсическим отравлением неизвестным веществом, сообщает 47channel. Одноклассницы рассказали, что 25 апреля примерно в 15:00 школьница в поселке Романовка нашла розовую таблетку и выпила ее. В результате в тот же день она пожаловалась на головную боль.

В 18:30 ей стало еще хуже и ее госпитализировали во Всеволожскую больницу. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое настолько, что правоохранители даже не могут ее опросить.

Уточняется, что девочка воспитывается в полной и благополучной семье. На учете в полиции ранее не состояла.

Ранее в Москве девятиклассница попала в больницу с отравлением психотропными веществами. Школьницу госпитализировали с урока. По словам девушки, она не употребляла запрещенных веществ, а лишь покурила электронную сигарету в туалете. Инцидент произошел в школе № 2045 в Зеленограде, девятиклассница почувствовала себя нехорошо и покраснела, учительница вызвала скорую, девушку увезли в больницу, где медики поставили ей диагноз — «отравление психотропными веществами».