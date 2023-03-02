Девочка разбила голову, врезавшись в столб на тюбинге в Ленобласти В Ленинградской области девочку госпитализировали после столкновения со столбом на тюбинге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В деревне Мистолово Всеволожского района Ленинградской области девочку госпитализировали после столкновения со столбом во время катания на тюбинге. Пострадавшая разбила голову, ее состояние оценивается как тяжелое, сообщает «Царьград».

По данным издания, девочку доставили в детскую городскую больницу №19. Сейчас врачи борются за ее жизнь. У пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей правой теменно-затылочной области и вдавленный перелом.

Инцидент произошел на Горной улице. На данный момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Как сообщает Lenta.ru, скорую помощь вызвали родители пострадавшей, которые находились рядом.

В Москве ранее восьмилетний мальчик погиб, врезавшись в дерево во время катания на тюбинге на необорудованном склоне в парке Покровское-Стрешнево. Ребенок был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

Сотрудники ОГИБДД предупредили об опасности катания на так называемых «ватрушках». Тюбинг развивает очень большую скорость, как горные лыжи или сноуборд, при этом он совершенно неуправляем. Россиянам порекомендовали выбирать для катания специально оборудованные трассы, где нет деревьев, скамеек и столбов.