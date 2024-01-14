Девочка получила серьезные травмы при катании на тюбинге под Красноярском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочка-подросток получила серьезные травмы при катании на тюбинге на необорудованной горке в Красноярском крае, полиция проводит проверку, сообщает региональное МВД. На скорости девочку подбросило в воздух, и она рухнула на землю. Это как минимум второй чрезвычайный случай за сутки в этом крае с несовершеннолетними, катавшимися на «ватрушках».

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, в результате которого серьезные травмы получила 13-летняя девочка. Установлено, что она вместе с подругой ушла кататься на тюбинге с необорудованной горки. Зимняя забава закончилась для несовершеннолетней получением серьезных травм, когда на большой скорости тюбинг подбросило и девочка выпала из средства для катания. В настоящее время ребенок госпитализирован, — сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве обратили внимание, что в Красноярском крае это уже второй случай за сутки, когда катание на тюбинге заканчивается трагедией. Правоохранители напомнили об опасностях катания на «ватрушках» и призвали родителей следить за детьми. В сообщении подчеркивается, что такие приспособления развивают при спуске по склону огромную скорость, а контролировать их движение невозможно.

Накануне сообщалось, что в Красноярске скончался 14-летний подросток после несчастного случая при катании на тюбинге. По данным следователей, вместе с 13-летним другом он использовал для развлечения несанкционированную горку возле Ульяновского проспекта. Во время спуска на надувном тюбинге подростка занесло, в результате чего он упал с высоты 15 метров в обрыв и скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.