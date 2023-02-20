Жительница Новосибирска пожаловалась на то, что ее дочь выиграла iPhone в игровом автомате, но в итоге получила лишь пустую коробку. Инцидент произошел в ТЦ «Река», передает «МК в Новосибирске».
Вечером в воскресенье 19 февраля 12-летняя школьница получила iPhone 11 Pro Max в игровом автомате в ТЦ «Река». Девочка очень обрадовалась выигрышу, рассказала ее мать. Однако в итоге коробка с подарком оказалась пустой.
Моя дочь решила сыграть в игровой автомат и, к её безудержному восторгу, выиграла iPhone 11 Pro Max. Но счастье было не долгим, потому что после вскрытия выяснилось, что коробка пустая!, — сообщила сибирячка.
Женщина призвала жителей Новосибирска обходить «лохотроны» стороной . Помимо того, она заявила о необходимости привлечь недобросовестных бизнесменов к ответственности.
Ранее в Мурманске два ребенка передали мошенникам 500 тысяч рублей на дорогостоящую операцию для их матери, которая якобы попала в автомобильную аварию. Наличные деньги, оставленные в коробке около входной двери квартиры, забрала 24-летняя москвичка. Ее удалось оперативно задержать в одном из московских аэропортов. Девушку обвинили в мошенничестве и заключили под стражу.