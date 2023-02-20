Школьница выиграла пустую коробку от iPhone в игровом автомате Школьница выиграла пустую коробку от iPhone в игровом автомате в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Новосибирска пожаловалась на то, что ее дочь выиграла iPhone в игровом автомате, но в итоге получила лишь пустую коробку. Инцидент произошел в ТЦ «Река», передает «МК в Новосибирске».

Вечером в воскресенье 19 февраля 12-летняя школьница получила iPhone 11 Pro Max в игровом автомате в ТЦ «Река». Девочка очень обрадовалась выигрышу, рассказала ее мать. Однако в итоге коробка с подарком оказалась пустой.

Моя дочь решила сыграть в игровой автомат и, к её безудержному восторгу, выиграла iPhone 11 Pro Max. Но счастье было не долгим, потому что после вскрытия выяснилось, что коробка пустая!, — сообщила сибирячка.

Женщина призвала жителей Новосибирска обходить «лохотроны» стороной . Помимо того, она заявила о необходимости привлечь недобросовестных бизнесменов к ответственности.

Ранее в Мурманске два ребенка передали мошенникам 500 тысяч рублей на дорогостоящую операцию для их матери, которая якобы попала в автомобильную аварию. Наличные деньги, оставленные в коробке около входной двери квартиры, забрала 24-летняя москвичка. Ее удалось оперативно задержать в одном из московских аэропортов. Девушку обвинили в мошенничестве и заключили под стражу.