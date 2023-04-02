Девочка погибла в аварии с участием «Камаза» под Астраханью

Фото: Пресс-служба астраханского УМВД

Место ДТП

В Наримановском районе Астраханской области 12-летняя девочка погибла в аварии с участием пяти автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение представитель УМВД России по Астраханской области. Одним из автомобилей стал грузовой «Камаз». Также известно о госпитализации еще одного ребенка — семилетней девочки.

В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet Lacetti, девочка 2011 года рождения (гражданка Республики Узбекистан) скончалась на месте ДТП до приезда медиков скорой помощи, пассажир автомобиля Nissan Pathfinder, девочка 2016 года рождения с не опасными для жизни травмами госпитализирована, — сообщили в пресс-службе УМВД

Авария произошла в 11:40 по московскому времени. Сначала на 15-м км автодороги Р-215 мужчина на «Камазе» врезался в стоящий на светофоре в районе ремонта дороги Chevrolet Lacetti, а за ним по инерции в ДТП попали остальные авто. Против водителя «Камаза» составлены административные протоколы и проводится проверка по уголовному составу.

Ранее сообщалось о гибели в аварии восьмимесячной девочки. ДТП произошло в Ломоносовском районе Ленинградской области, на 13-м километре дороги Анташи — Ропша — Красное Село. Водитель Mitsubishi Delica допустил занос автомобиля и выезд на встречную полосу, где он столкнулся с Renault Kaptur.