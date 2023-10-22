Девочка погибла при столкновении автобуса и лесовоза в Чувашии

Фото: t.me/mvd_chuvashia

В Чувашии в ДТП погибла 13-летняя девочка, сообщается в Telegram-канале МВД республики. Вместе с ней в салоне автобуса находились еще двое людей, информация об их состоянии не уточняется. По предварительным данным, водитель маршрутки не соблюдал дистанцию и столкнулся с трактором, груженым бревнами. У лесовоза при этом не горели габаритные огни.

Трагедия произошла в воскресенье около 17:20 мск рядом с селом Алтышево в Алатырском округе.

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса ПАЗ, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с трактором «Беларусь» в составе полуприцепа-лесовоза, груженого бревнами. Известно, что у трактора не горели габаритные огни, — заявили в ведомстве.

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