Девочка обиделась на одноклассников и назначила им дату расстрела В Петербурге девятиклассницу будут судить за намерение расстрелять школу

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В Выборгском районе Санкт-Петербурга девочка обиделась на одноклассников и разместила в Сети сообщения с угрозами, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Девятиклассница написала, что намерена расстрелять школу, и даже назвала дату покушения — 24 мая.

Девочку нашли и опросили в присутствии матери сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних. Она расплакалась и рассказала о произошедшем. Сейчас в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что у девятиклассницы есть сестра, которая учится в седьмом классе. Девочек воспитывает мать, работающая поваром в ресторане.

Ранее в Москве группа учеников девятого класса школы № 1371 угрожала зарезать 15-летнюю девочку, которая победила в конкурсе «Мисс школа». Уже на следующий день после победы в ее адрес посыпались оскорбления от другой участницы конкурса — та критиковала не только ее внешность, но и открыто спрашивала, сколько девятиклассница заплатила за победу. Уточняется, что девушка решила проигнорировать выпады в свой адрес, но матери о нападках рассказала. После этого на телефон школьницы поступило еще больше угроз от нескольких девочек — подруг зачинщицы конфликта.