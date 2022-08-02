Девочка на велосипеде попала под поезд в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Подольске электричка насмерть сбила девочку, попытавшуюся проскочить на велосипеде через железнодорожные пути. Как передает Московский Комсомолец, 12-летнюю школьницу отшвырнуло в кусты — смерть была мгновенной.

Трагедия произошла 1 августа около 17:20. В это время к платформе Калинина подъехала электричка, направляющаяся, в Москву, а на пешеходном переходе загорелся красный свет и появились запрещающие звуковые сигналы. Несколько пешеходов остановились на переезде в ожидании зеленого сигнала.

Внезапно со стороны трассы к переходу подъехали две девочки на велосипедах. Увидев, что на путях стоит поезд, школьницы, возможно, подумали, что успеют быстро проскочить пути. Одной девочке действительно удалось это сделать, а вторая, замешкавшись, не успела и оказалась под колесами электрички, несущейся транзитом на огромной скорости в противоположном направлении.

Помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК России Елена Марковская, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). проводится проверка. Известно, что погибшая школьница была из благополучной семьи и хорошо училась.

Ранее в столичном метро погиб мужчина. Он упал на рельсы на станции «Автозаводская» и убежал в тоннель.