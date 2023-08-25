Девочка из Запорожской области пропала, пытаясь выехать к маме на Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Запорожской области правоохранители пытаются разыскать 13-летнюю девочку, которая пропала без вести, выезжая к маме на территорию Украины, сообщает Telegram-канал Baza. Как утверждается, мать ребенка живет в Днепре. Она отправила за дочерью доверенного человека, но уже несколько дней никакой информации о девочке нет.

По данным канала, сначала в полицию обратился 42-летний отец девочки. Он утверждал, что неизвестный увез его дочь Станиславу, которая на тот момент жила с бабушкой. Сама бабушка уточнила правоохранителям, что ребенка еще 21 августа к матери увез черный минивэн. Женщина утверждала, что Станислава очень хотела попасть к маме, а отец не навещал ребенка с 2014 года.

После этого полицейские связались с матерью Станиславы. Она подтвердила, что отправила за дочерью доверенного человека, пообещала предоставить все необходимые документы и записать видео с девочкой, когда она приедет. Пока что сведений о местонахождении ребенка нет.

Ранее также сообщалось об исчезновении двухлетней девочки в Санкт-Петербурге, которую потерял пьяный сожитель матери. Девочку удалось найти по камерам видеонаблюдения. Сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района заметили, как девочку вели двое мужчин в сторону Стасовой и незамедлительно туда отправились. Ребенка обнаружили на станции техобслуживания в компании собутыльника гражданского супруга матери.