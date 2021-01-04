Девочка из Москвы заявила в полицию на отчима

https://static.news.ru/photo/8047947c-4f36-11eb-915b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские Москвы проводят доследственную проверку по сообщению 12-летней девочки. Она заявила, что отчим избил её ремнём и отрезал прядь волос.

В полицию позвонила 12-летняя девочка, которая сообщила, что после ссоры с матерью отчим избил её ремнём с пряжкой и отрезал прядь волос, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции приехали по указанному девочкой адресу, но взрослых в этот момент дома не оказалось. Ведётся доследственная проверка.

Как писал NEWS.ru, житель Забайкальского края попал под следствие за бесчеловечное обращение с четырёхлетним пасынком в Чите. В ночь на 28 декабря мужчина находился с ребёнком дома, он избил малыша за небольшую провинность. Этого отчиму показалось мало, и он запер на несколько часов мальчика в неотапливаемом гараже на морозе полураздетого. Малыш мёрз, будучи одетым в лёгкое трико, футболку и босым, на морозе минус 30 градусов. После наказания мальчика пришлось срочно госпитализировать, он получил обморожение рук, ног и телесные повреждения. О происшествии в полицию сообщила мать ребёнка. Сейчас 35-летний подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.