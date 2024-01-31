Девочка из детдома попыталась упечь приемного отца за решетку Mash: девочка из нижегородского детдома ложно обвинила отца в домогательствах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочка из села Дивеево в Нижегородской области обвинила приемного отца в домогательствах, сообщил Telegram-канал Ni Mash. По его информации, школьница попала в семью из детского дома, однако отец заставлял ее учиться и тщательно следил за дисциплиной, что не понравилось подростку.

По информации канала, школьницу забрали из детского дома в 2022 году. Глава семьи уделял большое внимание воспитанию подростка — приучал ее к порядку, заставлял делать уроки и не разрешал их прогуливать. Решив отомстить, девочка пошла в отдел опеки и обвинила мужчину в домогательствах.

Сотрудники опеки обратились в полицию, а родителей вызвали в отдел. Там они настояли, чтобы ребенок был проверен на полиграфе. Боясь разоблачения, девочка призналась во всем сама и вернулась в детский дом.

Ранее сообщалось, что полиция Томска задержала учителя физкультуры по подозрению в домогательствах по отношению к пятикласснику. По словам родителей мальчика, педагог приставал к их сыну полтора месяца. В отношении 56-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».