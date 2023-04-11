Девочка и кот выпали с одного балкона в Ярославле с разницей в три дня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Четырехлетняя девочка и кот выпали с одного и того же балкона на пятом этаже дома в Ярославле с разницей в несколько дней, сообщает Telegram-канал SHOT. Ребенок находится в реанимации, а кота забрали соседи.

Очевидцы сообщили, что кота из окна выбросили. Животное из последних сил цеплялось за предметы интерьера, утверждает SHOT. Местные жители в шутку сказали, что если с проживающей в той квартире семьей ничего не делать, то с балкона полетит что-то еще.

Спустя три дня под окнами нашли четырехлетнюю девочку без сознания, родители даже не спустились к ребенку. Скорую помощь вызвали соседи.

Мать девочки рассказала SHOT, что забыла закрыть дверь на балкон. Кроме того, она потребовала вернуть кота, поскольку по нему соскучился ее сожитель. Следственный комитет начал расследование происшествия.

Ранее в городе Кудрово Ленинградской области спасли кота, упавшего с 15-го этажа в шахту лифта. Животное получило переломы челюсти и плеча, местные жители усомнились в том, что кот мог угодить в такую ловушку без посторонней «помощи». Травмированного кота достали из шахты и уложили в переноску, после чего передали ветеринарам. Были ли у кота хозяева, неизвестно.