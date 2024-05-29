Девочка выпила ароматизатор для машины и едва не погибла В Петербурге девочка выпила ароматизатор и попала в реанимацию

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В Петербурге в реанимацию доставили полуторагодовалую девочку, которая отравилась ароматизатором для автомобиля, сообщает телеканал 78.ru. Инцидент произошел 28 мая. Отец оставил дочь одну в машине, и она выпила жидкость из ароматизатора для салона автомобиля.

По данным телеканала, ребенка доставили в медицинское учреждение после случившегося. Врачи установили у ребенка отравление, химический ожог ротоглотки второй степени и реактивный эпиглоттит. Состояние девочки оценили как тяжелое, и она была помещена в реанимацию. Уточняется, что ребенок живет в благополучной семье, которая не находится на учете. По данному инциденту проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге годовалый ребенок отравился жевательным табаком своих родителей, рассказал источник в правоохранительных органах. Девочку госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе. В ходе обследования в крови ребенка нашли каннабиноиды. Девочка остается под наблюдением врачей.

Также в Северной столице девочка ранее впала в кому после того, как мать дала ей выпить чай с яблочным уксусом. Женщина хотела облегчить состояние четырехлетней дочери, которая жаловалась на боли в животе. Ребенка экстренно доставили в больницу и поместили в реанимацию.