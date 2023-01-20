Детям в Сибири подарят противогазы за победу в патриотическом конкурсе Tayga.info: детям в Новосибирской области подарят противогазы и ОЗК за победу в конкурсе «Победа»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детям в Новосибирской области подарят противогазы и общевойсковые защитные комплекты (ОЗК) за победу во всероссийской военно-патриотической игре «Победа», сообщает портал Tayga.info, ссылаясь на данные о госзакупках. Из них следует, что власти области объявили конкурс на поставку призовой продукции. Всего было заказано 12 противогазов и 12 ОЗК.

Авторы отмечают, что организатором мероприятия является государственный «Центр патриотического воспитания». Всего на призы из бюджета Новосибирской области было потрачено 156 тысяч рублей — по 7,5 тысяч на противогаз и по пять тысяч на ОЗК.

В рамках конкурса дети соревнуются в ориентировании на местности, метании гранат, сборке и разборке автомата на время, строевой подготовке, а также проходят тест по истории России и готовят презентацию на тему «Что значит быть патриотом своей страны?».

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