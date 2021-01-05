Детям в Мурманской области подарили фонарики, взрывающиеся при зарядке

https://static.news.ru/photo/3c20a144-50ee-11eb-825b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Arendt/imageBROKER.com/Global Look Press

Детям Мурманской области вручили новогодние подарочные наборы от губернатора. Однако, как выяснилось позже, вложенные в эти наборы китайские фонарики взрываются при включении в розетку для зарядки.

В этом подарке — сладкий подарок, глобус, шарфик, мелочëвка всякая типа брелоков на телефоны и багаж, подушка и то, что больше всего понравилось детям — это кемпинговый фонарь с диско-шаром, — цитирует «Заполярная правда» одного из родителей.

Уточняется, что дети, наигравшись с фонариком, на ночь воткнули его в розетку для подзарядки, а среди ночи что-то взорвалось. В комнате с фонариком, к счастью, никто не спал, пол там весь был усыпан мелкими пластмассовыми острыми осколками, пробило даже пластиковый горшок с цветком, который стоял рядом.

Многие пользователи соцсетей пожаловались на аналогичные происшествия в своих домах. Кто-то посоветовал не заряжать эти фонарики дольше двух часов, а кто-то — перестать дарить эти устройства, так как в прошлом году уже были подобные взрывы — на них жаловались «одаренные» работники одного из предприятий города.

Телеканал «Дождь» уточнил , что взрывоопасные подарки получили около 3900 мурманских школьников: отличники, дети с инвалидностью и дети медиков, работающих в «красных зонах» больниц. По данным портала госзакупок, администрация региона израсходовала на эти цели 11,5 млн рублей. Стоимость одного набора составила около 3000 рублей.

Как писал NEWS.ru, в соцсетях мэра Прокопьевска Андрея Мамаева разразился внутригородской скандал. Градоначальник опубликовал пост о местах зимнего отдыха для горожан, однако кузбассовцев очень возмутило взимание платы за катание с деревянных горок. Глава Прокопьевска позже объяснил, что речь идёт о деревянных горках, предназначенных для катания на тюбингах. Эти платные аттракционы он сравнил с «катанием на банане» на море. При этом Мамаев уточнил, что катание на снежных горках по-прежнему остаётся бесплатным. Комментаторы же ему на это ответили, что бесплатных снежных горок они самостоятельно не смогли найти во всём городе.