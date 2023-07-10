Детский сад поврежден при обстреле ВСУ Брянской области Губернатор Богомаз: в Брянской области детский сад получил повреждения при обстреле ВСУ

Детский сад получил повреждения при обстреле ВСУ Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Кроме детского сада, два жилых дома, а также здания магазина и почты были повреждены.

Сегодня ВСУ совершили обстрел села Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела имеются повреждения двух жилых домовладений, зданий детского сада, магазина, почты, — написал Богомаз.

Губернатор отметил, что для устранения последствий обстрела на месте работают оперативные службы.

Ранее вооруженные силы Украины 9 июля безуспешно пытались нанести удары по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200. Кроме того, 9 июля глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что российские системы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над регионом. Он уточнил, что в результате падения снарядов полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Глава региона добавил, что пострадавших в результате ЧП нет.

Позднее появилась информация, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать Десногорскую атомную электростанцию в Смоленской области и военный аэродром в Калужской области. Удары планировали нанести британскими Storm Shadow. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.