Детский лагерь проверят после сообщений об играх с «подготовкой к смерти» Детский лагерь под Новосибирском проверят после сообщений об играх с «подготовкой к смерти»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко инициировала проверку лагеря «Лесная сказка» в Искитимском районе после сообщений об играх с «подготовкой к смерти». Ранее родители рассказали, что в лагере дети живут по расписанию, оформленному в тематике «зомби-апокалипсис», пишет «Сиб.фм».

Мною направлены обращения в прокуратуру Новосибирской области, региональное Министерство труда и социального развития с предложением о проведении совместной межведомственной проверки для выяснения обстоятельств, указанных в сообщении СМИ, соблюдения норм организации отдыха и оздоровления детей, — сообщила омбудсмен.

По данным издания, в лагере было обнаружено нестандартное расписание. Так, день в нем начинался с «восстания» и «зомби-апокалипсиса», а заканчивался «подготовкой к смерти» и «смертельным отбоем».

Также стало известно, что мальчики в лагере вынуждены были принимать холодный душ на улице, из-за чего многие дети простудились. При этом сообщить оперативно о своей болезни родителям они не могли, поскольку телефоны у них отбирали.

Ранее сообщалось, что в оздоровительном лагере имени Саши Чекалина в Тульской области у 27 человек выявлены признаки кишечной инфекции. В числе заразившихся 18 детей в возрасте от семи до 14 лет и девять взрослых. У детей и взрослых повысилась температура, появилась тошнота и рвота, началась диарея.