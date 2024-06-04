Детский центр «Орленок» обезопасили от атак беспилотников Создатель «Покрова» Цыганов заявил о передаче «Орленку» системы подавления БПЛА

Фото: МО Украины

Всероссийскому детскому центру «Орленок» передали систему подавления беспилотников «Покров» для защиты от возможных атак дронов, рассказал РИА Новости создатель этой системы Вадим Цыганов. По его словам, устройство позволит обеспечить безопасность во время массовых мероприятий.

Система подавления БПЛА «Покров» блокирует каналы управления и передачи видео БПЛА за счет генерации мощного электромагнитного импульса на частотах беспилотников. Устройства могут использоваться в уличных условиях благодаря специальному герметичному корпусу IP67, — подчеркнул собеседник издания.

Ожидается поступление еще двух систем, помимо уже переданной детскому центру, добавил Цыганов. Оборудование безопасно для здоровья и прекрасно подавляет возможности беспилотников, констатировал он.

Президент России Владимир Путин ранее поручил помочь компании «Русский купол» в производстве систем обнаружения и подавления БПЛА. Исполнить поручение предстояло Минпромторгу РФ. Кроме того, в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо» объявили, что российские инженеры создали уникальный акустический детектор «Малик» для определения местонахождения любых типов беспилотников по звуку.