Детсад перекрасили после жалобы участника СВО на ассоциации с Украиной В Ульяновске детсад перекрасили после ремонта и жалобы участника СВО Ожогина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детский сад в Ульяновске снова перекрасили после ремонта из-за жалобы участника СВО, сообщил сам участник спецоперации и местный депутат Владимир Ожогин в Telegram-канале. Парламентарий отметил, что желто-голубые тона, в которые здание покрасили изначально, напомнили флаг Украины.

Сегодня пришла информация, что детский сад перекрасили. Хочу поблагодарить всех причастных к данному решению, — подчеркнул участвовавший в СВО депутат.

Ожогину пришлось решать этот вопрос также после обращения родителей. Сам он встретился с главой города, передал необходимую информацию и постарался аргументировать необходимость перекраски корпуса детсада. По мнению депутата, во время СВО не должно быть мелочей, которые граждане могут расценить как провокации или безразличие власти к происходящей борьбе, где отдают жизни защитники Родины.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин осудил человека, который выбросил на помойку в столице региона письма учащихся техникума участникам СВО. Чиновник подчеркнул, что по факту инцидента проводится проверка. Никитин назвал совершившего этот поступок бездушным, а детей — пострадавшей стороной. Власти делают все, чтобы найти виновного, добавил он.