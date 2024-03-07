Детсад и школа загорелись в Иркутском селе МЧС: здание с детсадом и школой загорелись в Иркутской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Деревянное одноэтажное здание загорелось в селе Каменка Нижнеудинского района Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. По данным ведомства, в нем располагаются детский сад и начальная школа. Пострадавших нет.

В селе Каменка Нижнеудинского района сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в деревянном одноэтажном здании, где располагаются детский сад и начальная школа. По предварительным данным, площадь пожара 600 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают четыре единицы техники и 23 человека личного состава. Также привлечена техника местной администрации и добровольцев.

Ранее огонь охватил высшее танковое командное училище на Оренбургском тракте в Казани. Пожару присвоили второй ранг опасности. Огонь распространился на казармы и переходит на кровлю. На место происшествия уже прибыли пожарные расчеты. На опубликованных кадрах заметно, что большие клубы дыма рвутся в небо и накрывают ближайшие улицы. Информации о пострадавших не поступало.

В Раменском городском округе в четверг, 7 марта, девятилетняя девочка погибла при пожаре из-за короткого замыкания в холодильнике. 18-летний старший брат попытался спасти сестру, но школьница закрылась изнутри, поэтому он не смог попасть к ней в комнату.