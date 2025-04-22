Раскрыты новые детали смерти девушек в челябинской «заброшке» Тела девушек в заброшенном здании в Челябинске нашли во время онлайн-трансляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник полиции на дежурстве

Дети обнаружили тела двух девушек в одном из заброшенных зданий Челябинска во время онлайн-трансляции, сообщает «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск». По данным источников, в момент смерти одной было 18 лет, другой — 19. В региональном Следственном комитете в настоящее время устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. На кадрах с места инцидента можно услышать, как подростки испугались страшной находки.

До этого жителя Глазова (Удмуртия) обвинили в убийстве двоих молодых людей. По версии следствия, 25-летний мужчина из ревности убил знакомых сожительницы. Они пришли из развлекательного заведения. Погибшим было 18 и 19 лет. Также телесные повреждения получил их 20-летний знакомый. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигуранта отправили под стражу.

Ранее в Перми нашли тело бывшего пастора церкви «Новый завет». Мать погибшего рассказала журналистам, что наткнулась в его соцсетях на сообщение со странным содержанием. После она пошла к сыну домой и нашла его мертвым. По данным издания, сейчас в трагедии разбираются следователи. Церковь «Новый завет» является пермской религиозной организацией.