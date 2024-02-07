Дети в российском городе остались без жизненно важного лекарства URA.RU: в Тюмени закончилось льготное жизненно важное лекарство для детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тюмени педиатры не выписывают детям рецепты на бесплатное получение льготного жизненно важного лекарства из-за его отсутствия, сообщила URA.RU врач одной из местных поликлиник. По словам медика, речь идет о препарате метотрексат, который назначают при ревматоидном артрите.

Не получается выписать детям льготные рецепты. Департамент здравоохранения обещал поставить лекарство на прошлой неделе, но пока еще его нет, — рассказала тюменский педиатр.

Последняя закупка препарата с таким наименованием была объявлена депздравом Тюменской области 31 января, заявки принимаются до 8 февраля, по данным агентства. Перед этим закупить крупную партию метотрексата пытались с 26 января по 5 февраля, но ни одного поставщика не нашли и торги не состоялись.

При этом в самом тюменском депздраве заявили URA.RU, что препарат назначается по международному непатентованному наименованию. В ведомстве заверили, что дефицита лекарства нет.

В настоящее время препарат имеется в достаточном количестве. Проблем с его бесплатным отпуском льготным категориям граждан по рецептам врача нет, — сказали в департаменте.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин привел данные статистики, согласно которым, 80% россиян не подозревают о том, что им или их родственникам положены бесплатные лекарства. Парламентарий отметил, что примерно четверть населения России — пенсионеры, которые могут как минимум покупать лекарства со скидкой 50%.