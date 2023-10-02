Дети в российской школе выпрыгнули из окна во время урока «112»: в школе Ульяновска дети выпрыгнули в окно из-за срабатывания сигнализации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В одной из школ в Ульяновске дети выпрыгнули из окна, когда во время урока сработала сигнализация, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, сейчас на месте работают экстренные службы.

По данным канала, в результате падения из окна трое школьников переломали ноги.

Как пишет Telegram-канал Mash, инцидент произошел в школе № 64. По его информации, сигнализация сработала из-за короткого замыкания. Ученики перепугались и выпрыгнули в окно, позабыв про эвакуационную лестницу. По предварительным данным, одна школьница сломала ногу, еще у одного ученика подозрение на перелом пятки, обоих госпитализировали, третий школьник отделался ушибами.

Telegram-канал SHOT утверждает, что паника в школе началась из-за ученика, который начал бегать по коридорам и кричать о теракте, как только сработала сигнализация. Дети стали выбегать из классов, в одном из кабинетов, где занимались пятиклассники, возникла давка, в итоге трое детей выпрыгнули из окна со второго этажа. Опубликовано видео из класса.

Ранее в марте в Чите школьник выпрыгнул из окна первого этажа во время урока, в результате мальчик получил переломы ног. Местные власти рассказали, что ученику стало плохо на уроке литературы, он начал задыхаться, резко встал, забрался на парту у окна, открыл и прыгнул.