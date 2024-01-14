Дети устроили «снежный бой» с Вечным огнем на Ставрополье Власти Ставрополья: полиция ищет детей, которые закидали снежками Вечный огонь

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Днем 14 января дети устроили снежный бой вокруг Вечного огня и закидывали снежками мемориал, сообщил в Telegram-канале глава Изобильненского муниципального округа Ставропольского края Владимир Форостянов. По его словам, сейчас полиция ищет несовершеннолетних хулиганов.

Важно помнить, что с точки зрения закона Вечный огонь — это не только символ особой торжественности памяти народа о павших героях, но и воинское захоронение, — добавил Форостянов.

Он отметил, что в отношении родителей этих детей могут составить административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Форостянов подчеркнул, что по ч. 1 статьи 5.35 КоАП РФ им грозит штраф.

Ранее мордовский школьник снежком потушил Вечный огонь. Отмечается, что инцидент произошел в городе Рузаевке на улице Маяковского. Полиция проводит проверку. Семья, в которой воспитывается школьник, является благополучной.

До этого в парке Красносельского района Санкт-Петербурга школьники забросали снегом Вечный огонь. Как сообщила пресс-служба полиции Северной столицы, их действия попали в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видны трое подростков у мемориала, один из которых дважды бросает в огонь большие комья снега. После того как пламя погасло, дети убежали.