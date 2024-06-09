Автомобиль ГАИ сбил двух детей на мотоцикле в российском регионе В Новоуральске сотрудники ДПС протаранили питбайк с двумя детьми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Cотрудники ДПС в Новоуральске устроили погоню за двумя детьми на питбайке, которая закончилась ДТП, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, несовершеннолетние упали на землю и получили травмы, их родители обвинили в произошедшем полицейских.

Два подростка 13 и 8 лет пришли в гараж, где находился питбайк. По словам родителей, старший ребенок умел управлять мотоциклом и часто катался на нем под присмотром отца. В этот раз мальчик решил взять с собой в поездку по деревне младшего брата. Их заметила патрульная машина и погналась за ними. В момент погони дети упали с мотоцикла и ударились о бетонные плиты.

Как сказали родители, когда они подошли к месту происшествия, сотрудник ДПС попытался посадить 13-летнего ребенка в свою машину, но они не позволили ему это сделать, утверждая, что питбайк по документам значится спортивным инвентарем, а не транспортным средством.

Полицейские проводят проверку по данному случаю. Родители также могут быть наказаны за то, что не надлежащим образом выполнили свои обязанности.

Ранее 16-летний подросток за рулем Toyota врезался в 10 припаркованных автомобилей и скрылся с места ДТП в Красноярске. Полицейские позднее обнаружили нарушителя в СНТ «Луч», там же был найден его автомобиль в перевернутом состоянии. Тест на алкоголь показал, что несовершеннолетний был пьян.